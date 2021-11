Artista portuguesa Nenny candidata aos Music Moves Europe Awards 2022

A cantora, compositora e rapper portuguesa de ascendência cabo-verdiana Nenny está nomeada para o prémio Music Moves Europe Awards 2022, da Comissão Europeia. O anúncio foi feito esta segunda-feira, no Festival Linecheck, em Milão. Estão, ao todo, 15 artistas nomeados.

Nenny é uma artista musical portuguesa, de apenas 19 anos, que combina Hip-Hop, Soul, R&B e Dancehall, e tem frequentemente sido apontada como um fenómeno da música portuguesa.

Os temas presentes no seu primeiro EP, lançado em 2020, fizeram com que Nenny fosse nomeada para os Play - Prémios da Música Portuguesa, nas categorias de Artista Revelação e Canção do Ano, para o Globos de Ouro, na categoria de Revelação do Ano, e para os MTV Europe Music Awards, na categoria de melhor artista português.

Nos seus curtos anos de carreira, Nenny já participou no Tiny Desk, da rádio estadunidense NPR e no COLORS, duas plataformas que têm como objetivo impulsionar novos artistas por todo o mundo.

Os cinco vencedores do Music Moves Europe Awards 2022 vão receber um prémio de 10 mil euros para promoção internacional.

Há ainda um prémio de 5 mil euros, destinado ao vencedor do Public Choice Award, um prémio em que o público escolhe um dos 15 candidatos.

As votações decorrem no site do Music Moves Europe Awards e os vencedores vão ser anunciados no dia 20 de janeiro de 2022, no Festival Eurosonic Noorderslag, em Groningen, nos Países Baixos.