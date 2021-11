Guitarra de Eric Clapton vendida por 554 mil euros em leilão

A promotora Julien's Auctions revelou no domingo que uma guitarra de coleção do cantor e guitarrista Eric Clapton foi arrematada por 625 mil dólares, o equivalente a 554 mil euros, num leilão realizado na sexta-feira e no sábado em Nova Iorque, dedicado às lendas do rock.

A guitarra, que já era vista como “um dos pontos altos do leilão”, estava avaliada entre 300 e 500 mil dólares. Segundo a agência AFP o leilão que teve lugar no Hard Rock Café de Nova Iorque conseguiu arrecadar perto de cinco milhões de dólares, o equivalente a quatro milhões de euros.

O objeto em questão, uma Martin D-45, foi utilizada por Eric Clapton em 1970 durante o seu primeiro concerto ao vivo e do seu grupo, Derek and The Dominós.

Por mais que o valor pago pela guitarra de Eric Clapton seja alto, este continua a ser inferior aos seis milhões de dólares pagos em 2020 para adquirir a guitarra acústica que pertenceu ao vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain (1967-1994), utilizada durante o famoso concerto “MTV Unplugged" (1993).

No mesmo leilão, foram ainda leiloadas guitarras utilizadas pelos grupos de rock U2, arrematada por 387 mil euros, e Pink Floyd, por 177 mil euros. Vários outros artefactos pertencentes a grupos como os Beatles, Guns N'Roses, Nirvana, Rolling Stones ou a artistas como Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gaga, Madonna e Elvis Presley, também foram vendidos.