Paredes. Homem detido em flagrante a furtar cobre de residência em construção

Um homem, de 54 anos, foi detido em flagrante na passada quinta-feira por furto no interior de uma residência, no concelho de Paredes.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), divulgado no domingo, “na sequência de uma denúncia de um furto em interior de residência, que se encontra em construção, com recurso a arrombamento de porta, os militares da Guarda detetaram um homem a tentar furtar cobre”.

O suspeito foi detido e o cobre recuperado e entregue ao seu legítimo proprietário.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente no dia seguinte a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.