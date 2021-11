Spotify ouve os pedidos de Adele e muda a forma como o utilizador ouve álbuns

O serviço de streaming de música Spotify fez uma atualização e deixou de priorizar o ‘modo aleatório’ quando um utilizador quer ouvir um álbum completo. A mudança foi feita após um pedido da cantora Adele.

O modo aleatório deixou de estar disponível na página de álbuns, mas ainda aparece nas faixas individuais e nas listas de reprodução, pelo que se o utilizador preferir ouvir um álbum aleatoriamente ainda poderá fazê-lo.

“Este foi o único pedido que alguma vez fiz na nossa indústria que está sempre a mudar. Não criamos álbuns com tanto cuidado e idealizamos a nossa lista de reprodução à toa. A nossa arte conta uma história e as nossas histórias devem ser escutadas como pretendemos. Obrigada Spotify por ouvir”, escreveu a cantora no Twitter.

A resposta da plataforma foi simples: “Qualquer coisa por ti”.

O pedido da cantora surge após o lançamento do seu novo álbum ‘30’, na passada sexta-feira.