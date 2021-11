Energia. O Sistema Elétrico Nacional está a ser alterado 'à velocidade da luz'?

O PSD e personalidades ligadas ao setor energético acusam o Governo de estar a apressar a aprovação da reforma do Sistema Elétrico Nacional (SEN), dizendo que 14 dias de consulta pública não proporcionam um debate suficientemente amplo. Ao i, o Ministério do Ambiente e Ação Climática rejeita as críticas e afirma que o diploma está a ser trabalhado desde início do ano junto das entidades energéticas, pelo que já beneficia do seu contributo e outros. Admite, todavia, urgência na sua aprovação.

No passado dia 10 de novembro, o Governo colocou em consulta pública o anteprojeto do Decreto-lei que concretizará o novo Regime Jurídico do SEN. Os interessados terão até ao dia 24 deste mês, depois de amanhã, para participar. O PSD não gostou dos prazos, considerando-os curtos e pediu ao Ministério da Ciência e da Ação Climática justificações sobre como poderá um diploma “com tanta relevância” estar em discussão pública durante apenas 14 dias.

No entender do PSD, o Governo está a apressar o processo para responder a atrasos na transposição de diretivas comunitárias em matéria de mercado interno de eletricidade e de promoção à utilização de energia de fontes renováveis. Ou seja, segundo o PSD, o governo está com pressa para cumprir com Bruxelas. “Faria sentido que a discussão pública fosse abrangente, participada e enriquecida com contributos desenvolvidos com tempo” – lê-se no documento contestatário. Consideram, ainda que “catorze dias de consulta pública em ‘modo relâmpago’ para um diploma com estas implicações é obviamente insuficiente e inadequado, pelo que restringirá o debate das propostas legislativas feitas pelo Governo”.

