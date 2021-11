Será que o uso de antidepressivos reduz o risco de morte por covid-19?

Um novo artigo científico publicado há seis dias no JAMA (The Journal of the American Medical Association) indica que existem evidências de que a toma de inibidores seletivos de recaptação de serotonina (SSRI) pode reduzir a gravidade dos sintomas da covid-19 e a mortalidade após a infeção por SARS-COV-2.

Segundo o estudo “Mortality Risk Among Patients With COVID-19 Prescribed Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants”, foram analisados os registos eletrónicos de saúde de 83.584 pessoas com diagnóstico de covid-19, incluindo 3.401 pacientes às quais foram prescritos SSRIs, sendo que se descobriu que um risco relativo reduzido de mortalidade estaria associado a este uso – especificamente, naquilo que diz respeito à fluoxetina (Prozac) – em comparação com aquele que correm os doentes que não seguem esta terapêutica.

Assim, entendeu-se que aqueles que tomavam fluoxetina ou fluvoxamina (Dumirox) teriam 26% menos probabilidade de morrer quando infetados. Contudo, os investigadores não escondem que são necessários ensaios clínicos de fase 3 para apurar se estas observações podem ser replicadas em grande escala.

Os autores do estudo, associados à Universidade da Califórnia e à Escola de Medicina da Universidade de Stanford, mencionaram igualmente que, nos EUA, 13,2% dos adultos tomam SSRIs e não somente aqueles que foram anteriormente mencionados, mas também escitalopram (Cipralex), paroxetina (Seroxat) e sertralina (Zoloft).

