Morreu Carlos Ribeiro, antigo bastonário da Ordem dos Médicos

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos Carlos Ribeiro morreu aos 95 anos, confirmou a ordem este sábado.

Numa nota de imprensa, divulgada no site, a Ordem expressou um "pesar público", assinada pelo atual bastonário Miguel Guimarães, que associou a qualidade clínica de Carlos Ribeiro a "liderança, humanismo, solidariedade, bondade e empatia".

Carlos Ribeiro nasceu em 1926, no Seixal, distrito de Setúbal, e foi bastonário da Ordem dos Médicos entre 1996 e 1999, tendo também sido mandatário nacional do atual bastonário, Miguel Guimarães, nas suas duas candidaturas.

Miguel Guimarães expressou "sentidas condolências" à família e aos amigos de Carlos Ribeiro, lembrando que o antigo bastonário foi das primeiras pessoas a aperceber-se e a alertar publicamente "para os riscos que a relação médico doente corre nos dias de hoje" e a "defender que nenhuma tecnologia ou exame se pode tornar mais central do que olhar, escutar e tocar o nosso doente".

Carlos Ribeiro licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa em 1951, tendo-se depois especializado em cardiologia. Mais tarde foi professor catedrático naquela faculdade. Foi autor de mais de 300 trabalhos científicos e chegou a ser diretor da Revista Portuguesa de Cardiologia e da Acta Médica Portuguesa, a revista científica da Ordem dos Médicos.

Também foi diretor do Serviço da Unidade de Tratamento Intensivo para Coronários do Hospital de Santa Maria e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Ainda exerceu cargos de presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e de vice-presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia. Foi membro da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Económico e Social da União Europeia.

O médico recebeu a Medalha de Mérito da Sociedade Europeia de Cardiologia, a medalha de Ouro dos Serviços Distintos do Ministério da Saúde, a Medalha de Honra do Comité Económico e Social da União Europeia, tendo sido condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e agraciado com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos.