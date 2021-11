Europa. Um dérbi catalão, duelos em Itália e em Inglaterra

Depois de uma pausa para as seleções lutarem por um lugar no Mundial do Qatar, vem aí mais um fim de semana recheado de bom futebol europeu.

Em Espanha, com a Real Sociedad a liderar, surpreendentemente, a La Liga, Barcelona será o palco do mais famoso dérbi da Catalunha. Com um toque de picante: tanto o FC Barcelona como o RCD Espanyol contam 17 pontos, o que significa que ambas as equipas tentarão ganhar vantagem sobre o rival no duelo catalão.

No sábado, o confronto é em Camp Nou, onde há muitas caras novas, mas não desconhecidas. Xavi vai-se estrear aos comandos da equipa que representou em mais de 700 jogos oficiais como jogador, e tem a primeira oportunidade de brilhar. No plantel, também se contam novidades, com destaque para o regresso do internacional brasileiro Dani Alves, aos 38 anos.

O jogo com o Espanyol será o primeiro teste às mudanças trazidas por Xavi, que mexeu por dentro e por fora na equipa culé, alterando os hábitos de calendário, treino e até dieta dos jogadores, com os seus ‘10 mandamentos’. E é bom que funcionem, pois o empate a 3 bolas com o Celta de Vigo, na jornada anterior, em nada beneficiou os blaugrana, que ocupam o nono lugar na tabela classificativa da liga espanhola – nos últimos quatro jogos não conheceram o sabor da vitória.

Rivalidade do norte ao sul Já em Itália, sábado será também dia de um interessante duelo. A Lázio vai receber, no Estádio Olímpico de Roma, a Juventus de Turim. Apesar de não ser considerado na lista dos clássicos do futebol italiano, a realidade é que estarão, frente a frente, duas imponentes equipas da Série A, cada uma delas a representar uma rivalidade histórica no país. Por um lado, os bianconeri do Norte, que estão ainda bastante longe do topo da tabela classificativa, e, por outro lado, os meninos da capital, da Lazio, que distam três pontos da Vecchia Signora, e que poderão agora dilatar essa distância.

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus tem sofrido para recuperar o ritmo que em tempos levou o emblema a ser campeão italiano em nove temporadas consecutivas. Na última jornada, no entanto, os bianconeri venceram a Fiorentina por 1-0, e puseram fim a uma série de maus resultados na liga. Já a Lázio encontra-se em melhor forma, e a vitória há poucas semanas, frente ao Inter de Milão, serviu de mote para uma sequência de resultados positivos.

No sábado, no Estádio Olímpico de Roma, Norte e Sul de Itália enfrentam-se, uns procurando dilatar distâncias, e outros procurando encurtá-las.

Duelo de titãs Como não podia deixar de ser, o fim de semana será também marcado por uma série de interessantes duelos no futebol inglês.

A ação começa cedo, logo às 12h30 de sábado, quando o Leicester City de Ricardo Pereira receber os atuais líderes do Chelsea. Uma luta que não se augura nada fácil para os foxes, mas que lhes pode dar uma oportunidade de se aproximarem do topo. Bater os blues, no entanto, não será pera doce. Nesta época, o emblema londrino só perdeu uma vez.

Seguem-se, às 15h, dois duelos falados em português. O Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai enfrentar o Watford, numa altura em que os red devils ocupam o sexto lugar da tabela classificativa. Ao mesmo tempo, o Wolverhampton – onde jogam mais portugueses do que nalgumas equipas da primeira liga portuguesa – recebe o West Ham, que surge num imponente terceiro lugar na tabela.

O grande confronto do dia chega, no entanto, às 17h30, hora a que o Liverpool de Diogo Jota mede forças em Anfield Road com o Arsenal de Nuno Tavares e Cédric Soares, que tem protagonizado uma recuperação impressionante. Apenas dois pontos separam estas equipas na tabela classificativa.