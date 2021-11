Cristina Rodrigues nega acusações do PAN de ataques ilegítimos ao correio eletrónico do partido

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues já reagiu às acusações do PAN. O partido liderado por Inês Sousa Real deu conhecimento, esta sexta-feira, de uma queixa apresentada em agosto de 2020 contra desconhecidos por ataques ilegítimos ao correio eletrónico do PAN, informando que,“ao que tudo indica, no decurso do referido inquérito” foi possível apurar a origem destes e atribuir a autoria “dos atos de sabotagem informática perpetrados”, alegadamente à sua ex-deputada Cristina Rodrigues.

Em comunicado, Cristina Rodrigues refere que o processo se encontra em segredo de justiça, podendo estar em causa por parte do PAN a “prática de um crime de violação do segredo de justiça previsto e punido” pelo código penal.

A deputada não inscrita, que anunciou a sua saída do PAN a 25 de julho de 2020, revelou que não foi ainda ouvida no âmbito da investigação e “nega as acusações graves e atentatórias da sua honra”, “podendo também estar aqui em causa a prática de um crime de denúncia caluniosa”.

A deputada defende que “sempre agiu de forma diligente no exercício das suas funções de coordenadora da secretaria de ação jurídica” do partido e fala numa possível “forma de retaliação”, uma vez que o comunicado do PAN sobre a queixa, feita há mais de um anos, surge depois de Cristina Rodrigues ter comentando o envolvimento de Inês Sousa Real em várias empresas de produção agrícola.

Cristina Rodrigues fala também de recentes publicações “falsas” que surgiram em seu nome nos últimos dias nas redes sociais e termina referindo que “todos os factos serão relatados ao Ministério Público a quem caberá aferir da legalidade das condutas ora em causa”.

Já no Twitter, a deputada não inscrita também comentou brevemente o assunto: “‘Em política não vale tudo.’ Pan comunica hoje queixa-crime feita em agosto de 2020 onde sou visada. Que oportuno. Ahahahha”, escreveu.

