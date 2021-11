Charlene do Mónaco volta a ser internada. Sofre de "profunda exaustão emocional e física"

O príncipe Alberto do Mónaco revelou, esta sexta-feira, que a mulher, Charlene, está internada numa clínica fora do principado. Segundo as declarações do monarca à revista People, a princesa sofre de uma “profunda exaustão, tanto a nível emocional, como físico”.

A notícia da hospitalização surge cerca de uma semana após a ex-atleta ter regressado ao Mónaco da África do Sul, onde esteve durante seis meses a recuperar de uma infeção grave nos ouvidos, nariz e garganta.

O príncipe Alberto explicou que o regresso da princesa “correu muito bem nas primeiras horas, mas depois ficou bem evidente de que ela não estava bem”, o que a levou a cancelar a sua presença nas cerimónias do Dia Nacional do Mónaco, que se assinala esta sexta-feira.

O processo de recuperação de Charlene deverá “demorar algumas semanas” e decorrerá “num local secreto”.

“Eu provavelmente irei dizer isto várias vezes, mas não tem nada a ver com o nosso casamento. Quero deixar bem isso claro. Estes não são problemas do nosso casamento. É de uma natureza diferente”, frisou o príncipe Alberto.

Já em comunicado, o Palácio do Mónaco afirmou que “Suas Altezas Serenas decidiram que um período de calma e descanso é necessário para garantir a melhor recuperação possível da saúde da princesa Charlene”.

“Tendo lutado contra uma saúde frágil ao longo dos últimos meses, a princesa está a descansar atualmente e continuará a fazê-lo durante as próximas semanas”, lê-se.