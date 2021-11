Linguagem. Dos pastéis aos bolinhos, das sapatilhas aos ténis... como se diz?

“Olha as horas! Já são quase nove menos um quarto. Vou só calçar as sapatilhas e vestir um casaco que está um briol que não se pode. Quando chegarem, vão pedindo um fino e uns bolinhos de bacalhau para mim, que eu ainda tenho de levar o jeco a passear.”

Para um habitante da cidade do Porto, esta frase não apresenta qualquer dissonância. Já um lisboeta ‘de gema’ poderá ficar um pouco atordoado, questionando-se, afinal, o que são “sapatilhas”, “briol” (frio), um “fino”, um “jeco” (cão), e os tais “bolinhos” de bacalhau? E “nove menos um quarto... não quererá dizer um quarto para as nove?”. “Talvez sejam uma nova receita de pastéis de bacalhau”, poderá pensar o lisboeta, e quem diz lisboeta diz o algarvio ou o alentejano. A questão é que, a variação não está na receita da iguaria, mas sim no nome que lhe é dado. Da mesma forma que os “finos” e as “imperiais” dão, todos os dias, tanto material cómico para os empregados de café que procuram um humor rápido, ou uma eficaz maneira de identificar um ‘forasteiro’.

A língua portuguesa é, verdadeiramente, um conceito ‘vivo’, dinâmico, em constante mudança e adaptação. A prova disso são as diferenças, de norte a sul, e do continente às ilhas, que se fazem sentir no vocábulo dos portugueses. De uma forma geral, e muito graças à internet, aos meios de comunicação e ao “encurtamento” de distâncias entre as regiões do país, os portugueses sabem muito bem, por exemplo, que um “fino” é uma “imperial”, e que, no norte, uma “sertã” é o que no sul é uma “frigideira”. A lista é infinita: as sapatilhas nortenhas são os ténis lisboetas, as cruzetas são cabides, os cimbalinos (assim nomeados graças às máquinas de café Cimbali) são bicas, os pingos são garotos, as malgas são tigelas, os aloquetes são cadeados, os picheleiros são canalizadores, os moinas são polícias, o lanche é a merenda, e os “tótil” são “bué”, mas este último exemplo já entra em parâmetros do português moderno, e ainda não está completamente definido como regionalismo.

