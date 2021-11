Ana Jacinto. "A restauração precisa de 40 mil trabalhadores"

Como está o setor? O verão representou um balão de oxigénio? A atividade foi recuperando nos últimos meses de verão, porque começou tarde. Os meses de agosto, setembro e até outubro foram interessantes, quer para a restauração, quer para o alojamento. É evidente que este comportamento não foi transversal em todo o território, mas para a maioria das empresas foi um balão de oxigénio. Mas é suficiente para continuarmos a sobreviver? Aí é que estão as nossas dúvidas, porque as empresas estiveram encerradas quase dois anos como foi o caso da animação noturna e não é por terem dois ou três meses interessantes que vão conseguir ganhar tesouraria suficiente para enfrentar os próximos tempos. Esquecemo-nos com facilidade e temos memória curta, mas a verdade é que estamos na época baixa e esta tradicionalmente é má. É verdade que estamos quase na altura do Natal e o subsídio também pode ajudar e aí teremos certamente a continuação do tal balão de oxigénio que nos foi fornecido através da procura interna, não foi através da procura internacional. Mas apesar desse balão de oxigénio tememos muito pelos meses seguintes até à Páscoa, que é a altura que normalmente reanimamos. Ainda temos de passar por janeiro, fevereiro, março que vão ser meses difíceis, até porque temos um cenário complicado: temos os combustíveis a aumentar, a energia a aumentar. Tudo isso impacta de forma dramática com os nossos setores porque impacta com as matérias-primas. Há matérias-primas a subir de forma galopante e já há escassez de algumas matérias-primas. Tudo isto não é um cenário favorável atendendo a que estivemos muitos meses encerrados, com faturação zero ou próxima do zero. Estes meses não vão permitir que as empresas, de um momento para o outro, passem a ter tesouraria ou rentabilidades positivas. O Banco de Portugal disse recentemente que temia que, até ao final do ano, um quarto das nossas empresas esteja descapitalizada. Também saíram dados recentes que nos dizem que em 2020 face a 2019 tivemos uma contração no volume de negócios de cerca de 9,7%. Isto impactou de forma muito negativa a rentabilidade dos capitais próprios, tornando-os em negativos em muitas empresas. É evidente que estes últimos meses deram-nos um balão de oxigénio, as medidas restritivas diminuíram, a procura interna aumentou, tivemos alguma circulação internacional – muito pouca porque ainda temos algumas restrições consoante os países de origem – mas não é suficiente face a um cenário que tememos que se agrave. E este setor perdeu todos os apoios que estavam a ser disponibilizados, a única coisa que tem agora é a retoma progressiva, mas fora isso não existe mais nenhum apoio.

O Governo fechou os apoios porque a atividade abriu... Exatamente, com a agravante de que alguns dos apoios que estavam prometidos ainda não terem chegado. É o caso do Apoiar Rendas, recentemente o ministro da Economia disse que o problema ficaria resolvido até ao final do ano, mas estamos a falar de uma medida que foi comunicada a 10 de dezembro de 2020. Há medidas que foram aprovadas, como o Reativar Turismo, que ainda não foram disponibilizadas. É urgente que tudo isto possa estar disponível. Seria importante avaliar se há necessidade de continuarmos a ter medidas e do nosso ponto de vista há. A nossa preocupação é que o Governo que ainda está em gestão não se esqueça destes setores de atividades.

