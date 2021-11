Gondomar. Homem não devolveu carro alugado para o utilizar "em diversos ilícitos criminais"

Um homem, de 35 anos, foi detido pela GNR, esta terça-feira, por abuso de confiança agravado, roubo, furto e condução perigosa, no concelho de Gondomar.

Em comunicado, esta quinta-feira, a força de segurança explica que, no âmbito de uma investigação pelos crimes anteriormente mencionados, os militares da GNR “encetaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação do suspeito e na localização do veículo em que circulava”.

A GNR apurou que o veículo “tinha sido alugado numa empresa de rent-a-car e que não tinha sido devolvido no prazo estipulado, para ser utilizado em diversos ilícitos criminais”.

Ao ser abordado pelos guardas, o homem colocou-se em fuga por uma rua de sentido proibido, “praticando assim condução perigosa, colocando em perigo os demais utentes da via, tendo sido intercetado posteriormente”.

O homem foi detido e a viatura apreendida.

O detido, com antecedentes por crimes contra o património, por roubos com recurso a arma de fogo e por tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto ontem, dia 17 de novembro, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.