Marcelo Rebelo de Sousa vai ser operado a uma hérnia antes do Natal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou, esta quinta-feira, que vai ser operado a uma hérnia com cerca de oito centímetros, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa. A operação decorrerá ainda antes do Natal.

Numa visita ao Mercado Solidário Novo Futuro - Rastrillo 2021, o chefe de Estado lembrou que em 2017 foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, mas “não deu para fazer uma dupla intervenção”.

"Vou operar agora, atendendo a que no ano que vem tenho grandes deslocações, e é prudente evitar que ela estrangule, embora esteja muito bem e por mim viveria com esta hérnia. Resumindo, imediatamente antes do Natal farei uma pequena intervenção", disse.

De realçar que Marcelo Rebelo de Sousa deslocar-se-á no próximo ano a Timor-Leste para assinalar o 20.º aniversário da independência do país, sendo esta a “viagem mais longa e a mais exigente”.