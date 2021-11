Amor Electro anunciam pausa na carreira

Os Amor Electro dizem "até já" aos palcos. A banda anunciou uma pausa na carreira, esta quinta-feira, através de uma publicação na rede social Instagram, justificando que esta foi "uma decisão pensada e ponderada em conjunto" e que o grupo vai fazer "uma pausa criativa indefinida, dando espaço a novos projetos paralelos".

A banda cuja vocalista é Marisa Liz diz que "não é um adeus, mas sim um até já" e que "foram, até agora, 11 anos sem parar, sempre com o compromisso de entregar a nossa arte a todos vocês, da melhor forma que sabíamos e conseguíamos. Partimos agora para novas etapas nas nossas vidas, sempre com o mesmo intuito: partilhar sensações e emoções através da arte da música".

"Não existem palavras suficientes que possam explicar o quão gratos somos por vos termos tido sempre a nosso lado durante esta última década, acreditando em nós e acreditando no que fazíamos. Do fundo do nosso coração, o nosso eterno e sincero obrigado!", termina assim a mensagem da banda, que por último fez questão de referir que "todos os concertos que estavam marcados e que foram remarcados para 2022 serão, como é óbvio, cumpridos".

Os Amor Electro juntaram-se em 2010 e editaram no ano seguinte o álbum de estreia, "Cai o Carmo e a Trindade", que incluía os sucessos 'A Máquina (Acordou)' e 'Rosa Sangue', que lançaram a banda para os tops da música portuguesa.