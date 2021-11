Barreiro. Detido por violar adolescente "frágil, deficiente e doente oncológica"

Um homem de 30 anos foi detido por suspeitas da prática de, pelo menos, um crime de violação agravado, no concelho do Barreiro. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), esta quinta-feira divulgado, a vítima é uma adolescente que, à data dos factos, tinha 15 anos.

A investigação da PJ permitiu apurar que “o presumível autor, no decurso do passado mês de março de 2020, aproveitando-se da relação de confiança e de proximidade que encetou com a família da vítima, forçou a adolescente, uma pessoa frágil, deficiente e doente oncológica, a com ele manter relações sexuais, num momento em que ambos se encontravam sozinhos”.

O crime foi perpetuado na residência de um familiar do suspeito, onde estava a residir temporariamente. Depois, abandonou o local e manteve-se em parte incerta até ao momento em que foi localizado e detido.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.