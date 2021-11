Mensagem em garrafa foi lançada ao mar na Flórida e apareceu na Madeira seis anos depois

Corria o ano de 2015 quando Brigitte e Warren Doerksen – um casal da província de Manitoba, no Canadá –, de férias na Flórida, Estados Unidos, decidiram ali atirar uma garrafa com uma mensagem ao mar. No interior da garrafa, estava uma nota a pedir à pessoa que a encontrasse para entrar em contacto com o casal, junto com um cartão de visita e dois dólares.

A garrafa voltaria à costa seis anos depois, mais precisamente a uma praia de Porto Santo, no arquipélago da Madeira. A descoberta foi feita por Lisa DiGierzac-Vieira e pelo marido Marco, enquanto davam um passeio com a filha e o cão na praia, durante o último fim de semana.

“Geralmente, vou passear o cão sozinha e o Marco fica em casa com a bebé”, contou a mulher à estação canadiana CBC News. “Nesta manhã em particular, por alguma razão, ele disse-me: ‘não posso ficar em casa hoje, quero sair, relaxar e limpar a minha cabeça”, acrescentou.

O casal acatou o pedido dos remetentes da mensagem e entrou em contacto com Brigitte e Warren, através do e-mail disponível no cartão de visita.

“Eu fiquei tipo: ‘o quê?’”, contou Brigitte à mesma estação. “Ao início não percebi, fiquei tipo, ‘o que é isto?’”.

Agora a próxima viagem do casal será até Portugal: querem ver o sítio onde apareceu a garrafa e conhecer quem a encontrou. “É muito importante para nós que alguém a tenha encontrado [à garrafa] e que tenha criado outra conexão no mundo. Outra amizade”, confessou Brigitte.