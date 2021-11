Frederico Falcão. "Temos tido um crescimento fantástico, valores que Portugal nunca atingiu"

Ao contrário do que tem acontecido com outros países europeus, Portugal tem dado cartas na produção e exportação de vinho, alcançando números históricos. Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, assume que 2020 foi um ano excelente, apesar da pandemia. 2021 vai pelo mesmo caminho e os objetivos traçados para o final de 2023 serão alcançados até um pouco antes.

Um setor em expansão mas que não deixa de ser afetado pelos problemas mundiais, como a falta de mão de obra ou as dificuldades de transporte. Ainda assim, o principal objetivo está sempre em cima da mesa: levar o nome de Portugal o mais longe possível.

Que balanço faz destes 25 anos de ViniPortugal?

O setor organizou-se há cerca de 25 anos para criar a ViniPortugal, que é a associação interprofissional do vinho que, de certa maneira, representa todos os vinhos de Portugal e tem como missão a promoção genérica da marca Portugal e a valorização dos vinhos portugueses.

Podemos afirmar que a criação da Vini Portugal e o trabalho que tem vindo a fazer tem sido verdadeiramente essencial e preponderante no crescimento nas exportações dos vinhos portugueses e naquilo que é hoje o reconhecimento internacional da marca vinhos de Portugal.

Desde que foi criada houve uma subida muito grande das nossas exportações e, hoje, a marca ‘vinhos de Portugal’ tem reconhecimento lá fora. Isso deve-se, no fundo, à organização do setor, a ter percebido esta necessidade e ter conseguido criar a ViniPortugal e o trabalho que temos vindo a fazer. Obviamente não sozinhos, obviamente em conjunto com o setor, com os produtores e até com as entidades certificadoras. Temos conseguido dominar e fazer subir as nossas exportações ano após ano.

A ViniPortugal está em quatro continentes. Que feedback nos chega?

Atua, hoje em dia, em 21 mercados, com Portugal incluído. Portanto, são 20 mercados nos quatro continentes. Os vinhos portugueses são vinhos que já têm reconhecimento por parte sobretudo dos líderes de opinião. Falamos em jornalistas e líderes de opinião do setor dos vinhos nestes mercados onde estamos a trabalhar.

Aí já temos um reconhecimento muito grande. Todos olham para os vinhos portugueses com grande reconhecimento e prestígio, fruto do trabalho que temos estado a fazer. A dificuldade é chegar aos milhões e milhões de consumidores por este mundo fora.

Nestes 20 mercados que estamos a trabalhar – e temos andado a estudar esses mercados e sinalizámos os últimos cinco, seis anos – Portugal é quase sempre líder de crescimento. Se não é líder de crescimento é número 2 ou número 3. Nesses mercados, de facto, temos estado a crescer a um ritmo maior que os nossos concorrentes. Isto mostra um pouco que estamos a conseguir chegar – devagar, é verdade – aos consumidores, que começam a dar preferência aos vinhos portugueses em relação aos nossos concorrentes no mercado mundial.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.