Fernando Santos promete deixar seleção "pelo próprio pé" caso Portugal não se apure para Mundial'2022

O treinador da seleção nacional admitiu, esta quarta-feira, que vai abandonar o comando "pelo próprio pé" se Portugal não passar nos play-offs de apuramento para o Mundial'2022 no Qatar. Ainda assim, Fernando Santos considera-se "o homem certo para continuar à frente da equipa".

O lugar de Fernando Santos continua a ser assegurado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que, segundo o técnico das quinas, falou com Fernando Gomes, chegando à conclusão de que ainda faz sentido manter o selecionador à frente da equipa, mesmo tendo falhado o apuramento direto depois da derrota frente à Sérvia por 2-1, no domingo, no Estádio da Luz.

"Falei com Fernando Gomes, mas não só a seguir ao jogo. Falamos sempre. Ele é extremamente exigente, tem uma forma muito objetiva de refletir e eu também sou assim. Nestes anos, fizemos sempre uma reflexão, em 2016, 2018 e 2020. Ontem [terça-feira], conversámos sobre as nossas reflexões e entendemos ambos que eu sou o homem certo para continuar à frente da seleção e para a levar ao Mundial. Se ele também pensa assim, é um fator de confiança ainda maior", revelou Fernando Santos, numa entrevista à TVI, esta quarta-feira.

Ainda assim, sair do cargo principal não foi algo que Fernando Santos tenha ponderado, mesmo com a derrota contra os sérvios, visto que ainda não falhou nenhum objetivo desde que assumiu o comando da seleção, em 2014, depois de a FPF rescindir com Paulo Bento. Contudo, se isto vier a acontecer, Fernando Santos garantiu que vai sair "pelo próprio pé".

"Se não for apurado nos 'play-offs', sairei por minha iniciativa. No dia em que algum objetivo não for cumprido, nem haverá conversa. Saio pelo meu próprio pé. Há um compromisso assumido com Fernando Gomes. Enquanto formos cumprindo objetivos, vamos continuar juntos. No dia em que não cumprir, eu saio", sublinhou.

No entanto, o selecionador acredita que Portugal vai passar para a fase final da competição, embora tenha admitido que a qualidade da equipa "não tem sido a ideal" e que "tem havido muita oscilação exibicional desde 2018, desde a chegada da nova geração de jogadores, que têm características diferentes dos anteriores".

Para Santos, o pior desempenho da equipa lusa durante o seu comando foi contra a Alemanha, no Euro'2020, quando perdeu 4-2, adicionando à lista ainda o recente jogo contra a Sérvia.

Ainda assim, Fernando Santos frisou que a sua ideia de jogo não está ultrapassada e que a relação com os jogadores mantém-se estável e sem "desgaste".

"A minha relação pessoal e profissional com os jogadores é excelente. Eu ficaria muito preocupado se os jogadores da seleção que não jogam com regularidade ficassem satisfeitos. A mensagem para os jogadores continua a passar", afirmou, acrescentando que a sua relação com Cristiano Ronaldo é de "total confiança".

Questionado sobre quando irá se despedir dos relvados, Fernando Santos disse que ainda não vai sair tão cedo do futebol e que não está a pensar em reformar-se.

Portugal vai disputar os play-offs nos dias 24 e 29 de março de 2022.