Governo poderá reforçar certas medidas de prevenção contra a covid-19, diz Lacerda Sales

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, prevê que Governo possa vir a reforçar algumas medidas de prevenção contra a covid-19 após a reunião com o Infarmed, marcada para esta sexta-feira.

"Em função do crescimento de casos diários a que temos assistido nos últimos dias", Lacerda Sales disse que é "pelo menos natural que haja um esforço acentuado daquilo que são medidas que hoje já temos", enumerando as seguintes, em declarações à RTP: "uso de máscara, principalmente em espaços fechados, em espaços abertos onde existam grandes aglomerados", distanciamento físico e higienização das mãos, "testagem mais acentuada" e teletrabalho parcial.

Porém, estas medidas só avançarão depois de escutadas as "importantes opiniões técnicas" dos peritos na sexta-feira. "Só se tomam decisões políticas com suporte nas decisões técnicas", assinalou o secretário do Estado, considerando que estas poderão acontecer devido ao aumento dos casos.

Lacerda Sales também afirmou que hoje 560 mil pessoas receberam uma dose de reforço contra a covid-19 e que 1,3 milhões de pessoas já tomaram a vacina da gripe. Segundo o secretário, a “campanha de vacinação está a ser um sucesso”, dado que o país está a desenvolver um “esforço de linha dupla vacinal”. “Garantidamente atingiremos as nossas metas”, apontou o secretário de Estado.

Já em relação a um eventual Estado de Emergência, o qual o Presidente da República já negou, Sales escusou-se de comentar, ao dizer que é uma "decisão política que o Conselho de Ministros é quem terá de se pronunciar".

Por último, o secretário deixou uma mensagem de "cautela, de prevenção e de reforço de medidas", visto que "foi assim que conseguimos vencer outras fases da pandemia" e que iremos fazê-lo novamente todos juntos.