Elenco de Harry Potter retorna a Hogwarts para marcar o 20º aniversário do primeiro filme

O trio que compõe o elenco principal da saga Harry Potter vai reunir-se pela primeira vez em vinte anos no cenário de Hogwarts para um especial da HBO Max, que irá estrear ao cair da meia-noite de dia 1 de janeiro de 2022.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson – que deram vida a Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respetivamente – vão juntar-se ao realizador Chris Columbus, que realizou os primeiros dois filmes dos oito que compõem a saga que segue o jovem feiticeiro Harry Potter, e produziu ainda a terceira película do conjunto.

O “especial” vai convidar os fãs a percorreram “uma jornada mágica em primeira pessoa por uma das sagas mais amadas de todos os tempos”. “Serão realizadas entrevistas aos atores, haverá conversas relacionadas com o mundo de magia de Hogwarts (o castelo que serve de colégio interno para os jovens feiticeiros do Reino Unido) e aparecerão outros nomes conhecidos de Hollywood que deram vida a algumas dos personagens dos filmes”, disse a HBO Max.

O programa foi anunciado exatamente 20 anos após o lançamento nos Estados Unidos do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal , a 16 de novembro de 2001.

O trio será acompanhado por Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton e Tom Felton.

“Este especial de Ano Novo é um tributo a todos aqueles cujas vidas foram impactadas por este fenómeno cultural – desde os talentosos atores e equipa [do filme] que colocaram os seus corações neste extraordinário franchise, até aos fãs apaixonados que continuam a dar vida a este mundo mágico ao fim de 20 anos”, explicou no comunicado Tom Ascheim, Presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.