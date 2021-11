Naomi Osaka expressa preocupação com o desaparecimento de estrela do ténis chinesa

A campeã mundial de ténis Naomi Osaka é a mais recente atleta a expressar preocupações por nada se saber do paradeiro da tenista chinês Peng Shuai.

A Women's Tennis Association (WTA) disse ter confirmado que ela está "segura e que não está sob qualquer ameaça física". No entanto, a organização não foi capaz de falar com a tenista diretamente.

"Recentemente, fui informado sobre uma colega jogadora de ténis que desapareceu pouco depois de revelar que havia sido abusada sexualmente", twittou Osaka, usando a hashtag #WhereisPengShuai.

"Espero que Peng Shuai e a sua família estejam bem. Estou em choque com a situação atual e desejo endereçar amor e luz para ela."

Isto ocorre numa altura em que vários jogadores de ténis têm expressado preocupação com o caso. No início desta semana, foi o tenista número um do mundo Novak Djokovic quem disse estar a aguardar notícias, acrescentando que estava chocado. O jogador francês Nicholas Mahut também se manifestou, afirmando: "estamos todos preocupados".