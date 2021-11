Pandemia climática: a resposta das cidades

Chegou ao fim a Cimeira do Clima das Nações Unidas em Glasgow. Ainda a tinta dos acordos não tinha secado e logo se apressaram os treinadores de bancada a produzir um veredicto absoluto: esta COP, como as outras 25 antes dela, não servem para nada. Ficam sempre aquém dos objetivos. Defraudam as expectativas. São “blá, blá, blá.”

Tenho precisamente a opinião inversa. As COP importam. O mundo é melhor com COP do que sem COP. É melhor haver resultados pequenos do que não haver resultados de todo. E, sim, é melhor que 200 países tenham um local para se encontrarem e debaterem o clima do que não dialogarem ou não terem ponto de encontro de todo.

Como estou político e já levo uns anos de experiência neste mundo, não partilho a ingenuidade revolucionária de que a vida é uma tela em branco onde pintamos a realidade sem constrangimentos. É bom que os defensores da causa climática percebam que o exercício fútil de diminuir o resultado da COP só serve mesmo o propósito dos negacionistas.

Aqueles que estão sempre em riste para acusar os governos ou os municípios de inação, que comecem por se questionar a si mesmos: o que é que já fizeram para mudar o estado de coisas? Que contributo positivo e duradouro deram? Refiro-me a ações concretas – porque o resto é “blá, blá, blá”.

Sejamos justos: Glasgow produziu avanços significativos.

Como o princípio do fim do carvão. Como o acordo de mais de 130 países para proteção de florestas tropicais e reversão das políticas de desflorestação. Ou o compromisso que juntou 100 países, incluindo o bloco europeu e os Estados Unidos, no objetivo de cortar emissões de metano em 30% até 2030. A Índia e a China, dois dos três maiores poluidores mundiais, vieram à mesa das negociações e comprometeram-se com metas que, estando para além de 2050, mostram que mesmo as lideranças mais improváveis cederam às evidências. Marcas grandes da poderosa indústria automóvel assinaram um pacto em que se comprometem a vender apenas carros “zero emissões” a partir de 2035. E os representantes maiores do “capitalismo” – grandes bancos, fundos de pensões e hedge funds que, todos juntos, totalizam mais de 130 triliões de dólares em ativos – comprometeram-se a limpar os seus portfolios de indústrias e setores poluentes.

Isto são avanços claros. Não são todos os que queríamos mas são avanços.

A questão, quanto a mim, é outra. “Assinar declarações é a parte fácil”, como bem lembrou António Guterres. Cumprir, sequer, estes objetivos é que é a parte complexa.

Os apelos idealistas são mobilizadores e sedutores. Todavia, é hoje claro que a transição para uma nova era sendo absolutamente necessária será muito dura para determinados setores das nossas economias – estamos a falar de empregos e de pessoas, em última análise. Para além do mais, decidir matérias desta complexidade por unanimidade é uma tarefa de grande magnitude. Acresce a isto o facto inescapável de que toda a política é essencialmente local.

Isto confere às autarquias um papel decisivo no combate às alterações climáticas. Não é por acaso que as cidades já são, hoje, a linha da frente no combate ao aquecimento global. São-no essencialmente por três razões.

Em primeiro lugar por necessidade: as cidades são a casa de 60% da população do planeta e, destes, 80% vivem em zonas costeiras altamente sensíveis. Logo, são as populações urbanas as mais afetadas por fenómenos extremos como secas, cheias ou tempestades, que têm um impacto brutal nas infraestruturas, nos serviços, na saúde e, em casos mais graves, até mesmo na habitação.

Em segundo lugar por responsabilidade: as cidades são responsáveis por qualquer coisa como 70% a 80% das emissões de CO2 do mundo – sobretudo nos setores da mobilidade e edificação. Logo, têm de fazer a sua parte para resolver um problema comum.

Em terceiro e último lugar, as cidades têm uma agilidade e um pragmatismo que hoje falha aos estados. As cidades fazem avanços ambiciosos onde os estados têm feito progressos modestos. Em certa medida, as cidades são bastante mais competitivas do que os estados – porque é ao seu nível que se joga parte da competição pelo talento, pela captação do investimento e pela qualidade de vida.

Não surpreende, por isso, que ‘‘mayors’’ de 1049 cidades do mundo, com uma população combinada de 730 milhões de pessoas, se tenham comprometido em Glasgow com uma redução das emissões para metade até ao fim desta década – e para zero até 2050. Este vinculo tem como objetivo remover 1.5 gigatoneladas de carbono da atmosfera.

Cascais, que marcou presença na COP, continuará, à sua escala, a tentar liderar pelo exemplo. Tendo em mente o nosso objetivo de cortar as emissões de CO2 em 55% até 2030, e para além de todas as politicas ambientais de que aqui tenho abundantemente falado, posso anunciar que seremos o primeiro município português a criar um Conselho Municipal para Ação Climática. Um fórum que, como o próprio nome indica, reunirá todos os principais stakeholders do concelho para, juntos e em rede, abraçarmos o combate das nossas vidas: vencer a pandemia climática.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Escreve à quarta-feira