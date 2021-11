Rui Gomes da Silva. "Só a vontade de conduzir Sócrates ao poder levou à dissolução de 2004"

Ministro de Santana Lopes, Rui Gomes da Silva dá esta entrevista como que parecendo estar a medir a temperatura das águas políticas antes voltar a mergulhar nelas. Está de gravata encarnada: o que não será por acaso. Embora diga que “sempre distinguiu o futebol da política” e tenha dado esta entrevista no âmbito da segunda, rejeita estar a voltar a ‘fazer-lhe olhinhos’. Assume que votará em Rangel no dia 27 de novembro: porque é ele quem terá mais “condições de ganhar eleições”. Na verdade, apesar da sua declaração de voto, fica-se com a ideia que move mais energias a desculpar-se de não votar em Rio do que a justificar o seu voto em Rangel. Não belisca Marcelo e até lhe traz à memória os tempos da “Nova Esperança”, de que confessa ainda ter guardada a conta do jantar da fundação. Numa entrevista que vai desde citações de Fidel Castro a filmes de Orson Welles, este é Rui Gomes da Silva a voltar – ou não - a namorar a política. Sempre pelo PSD – e nunca pelo Benfica.

Era ministro de Santana Lopes quando a Assembleia da República (AR) foi dissolvida. Quase sempre que a AR é dissolvida dá-se uma inversão do ciclo político. Neste momento, considerando o atual estado do PSD e do CDS, acha que os portugueses procurarão essa inversão do ciclo político?

Não sei. Um ato de dissolução não pode ser tomado em função daquela que é a previsão da próxima maioria. Acho que um ato de dissolução é tomado e tem que ser fundamentado não em função da expectativa de quais são os cenários políticos a seguir, mas em função da degradação e das razões que levaram a essa dissolução. E por isso é que a situação a pensar numa solução desse tipo – ou seja, que só poderá haver dissolução se a seguir o quadro político for diferente – é um raciocínio perverso que altera as regras institucionais e os próprios fundamentos constitucionais. Estes fundamentos determinam a estabilidade dos mandatos, que pressupõem maiorias estáveis, coerentes e que não contestam as lideranças como aquela que existia em 2004 – quando o Presidente Sampaio decidiu dissolver a Assembleia não em função de questões concretas (que, aliás, nunca as invocou), não em função de situações que tenham a ver com o regular funcionamento das instituições, mas única e exclusivamente com perspetivas e previsões políticas. Quando as instituições são reguladas não em função de questões de Estado, mas em função de questões de opções políticas, não é uma boa solução que estamos a prestar ao país.

