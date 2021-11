O regresso precoce aos apertos de mão e aos beijos

Portugal tem uma das percentagens de vacinação mais elevadas do mundo, há quem diga que é a maior, e, portanto, a população está mais protegida, não significando isso que alguém está imune à covid-19. Mas é indiscutível que estamos mais defendidos, não se percebendo o histerismo que alguns já fazem, sonhando com um regresso ao confinamento. Que se tomem as medidas necessárias para evitar a propagação da doença, ótimo. Talvez tenhamos que usar mais vezes as máscaras, lavar as mãos com álcool e evitar alguns locais mais fechados. Mas sente-se, de alguma forma, que há um certo desejo da ‘geração’ do confinamento em voltar a trabalhar de casa, ficando longe do frio, das filas de trânsito e conseguindo receber o seu ordenado a 100 por cento. Parece-me um enorme disparate equacionar-se para já o confinamento, pois se quase todos nos vacinámos, foi para podermos ter alguma normalidade na nossa vida. O confinamento é a negação da existência, onde não há contactos sociais, físicos e só leva as pessoas às depressões. Os disparates que se fizeram durante esse período são bem evidentes nos sites de vendas online. Todos os dias há mais gente a colocar à venda as bicicletas e passadeiras de ginásio que já estão encostadas nalguma parede, dependendo do tamanho da casa. Uma sociedade viva é aquela onde se cruzam experiências, onde há contacto humano e se partilham sentimentos. Percebo que os amantes das tecnologias adorem estar sozinhos a criar novos programas e para eles quando mais isolados melhor. Também aqueles que se viciaram em estar o dia todo de pijama, devem sonhar com o regresso desses tempos. Ao Governo e aos profissionais de saúde, resta fazerem a pedagogia da prevenção da doença e insistir em campanhas para as pessoas estarem alertas para perigo dos excessos de contactos físicos. Não conheço praticamente ninguém que não tenha voltado ao aperto de mão e aos dois ou um beijinho, de acordo com a ocasião. E talvez isso seja um pouco cedo demais. Só isso.