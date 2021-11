Seleção portuguesa de sub-21 vence Chipre por 6-0

A seleção portuguesa de sub-21 venceu, esta terça-feira, o Chipre, por 6-0, no Estádio de São Luís, em Faro, e passa a ser líder isolada do Grupo D, na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

Gonçalo Ramos inaugurou o marcador aos seis minutos da partida e, pouco depois, aos 21, Gonçalo Inácio fez o 2-0 para Portugal.

Na segunda parte, Gonçalo Ramos fez mais dois golos, alcançando o hat-trick na partida. Fábio Vieira e Henrique Araújo selaram o resultado final.

Com este resultado, a seleção nacional de sub-21 soma 15 pontos e lidera o grupo D, com um ponto a mais do que a Grécia, que tem também um jogo a mais. Chipre e Islândia têm sete pontos cada, a Bielorrússia seis e o Liechtenstein está em último lugar sem quaisquer pontos.