Chegaram esta terça-feira a Portugal mais 210 refugiados afegãos

Chegaram a Lisboa, esta terça-feira, mais 210 refugiados afegãos, revelou o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, à agência Lusa.

Estes 210 refugiados de nacionalidade afegã juntam-se aos 266 que já se encontram em Portugal desde o início do processo de retirada do Afeganistão, em agosto. Este grupo chegou a Lisboa por volta das 18h55, num grupo que tem um grande número de mulheres e crianças, segundo a mesma fonte.

Sublinhe-se que, de acordo com o secertário de Estado, estes 476 refugiados afegãos acolhidos por Portugal são, sobretudo, pessoas que colaboraram com as forças militares portuguesas, com as da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) ou as das Nações Unidas no Afeganistão, bem como alguns dos seus familiares.