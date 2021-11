Pfizer permite que nações em desenvolvimento usem o seu comprimido para o tratamento da Covid-19

O acordo com o Registo de Patentes de Medicamentos, apoiado pela ONU, sem fins lucrativos, poderá vir a colocar o tratamento ao alcance de 53% da população mundial. Mas este plano exclui vários países que tiveram grandes surtos de Covid-19, incluindo o Brasil.

A Pfizer diz que a pílula diminui o risco de doenças graves em adultos vulneráveis. Em nota divulgada esta terça-feira, a Pfizer disse que o acordo permitirá que os fabricantes locais de medicamentos produzam a pílula "com o objetivo de facilitar um maior acesso à população global".

A Pfizer não receberá royalties sobre as vendas em países em vias de desenvolvimentos e frisou que renunciaria a royalties em todas as nações incluídas no acordo enquanto a Covid permanecer como uma emergência de saúde pública de acorco com a Organização Mundial da Saúde.

No início de novembro, a Pfizer disse que os testes clínicos sugerem que sua pílula Covid-19, a Paxlovid, reduz o risco de internação hospitalar ou morte em 89% para pacientes adultos de alto risco.