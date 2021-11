Áustria, o país que está a prender os não vacinados

Houve manifestações em várias partes do país em protesto contra o confinamento. A polícia diz que fará verificações aleatórias nos locais públicos e multará quem não apresentar um certificado de vacinação ou de recuperação.

Cerca de 65% da população da Áustria está totalmente vacinada, o que representa uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. O país está a registar a maior taxa de infecções diárias por Covid-19 desde o início da pandemia.

O chanceler Alexander Schallenberg diz que o governo foi forçado a agir devido ao aumento de novas infecções, notando que a taxa de vacinação era "vergonhosamente baixa" e iria "manter-nos presos num círculo vicioso, de um confinamento para o outro".

Desde que as medidas se tornaram mais rígidas, mais austríacos foram detidos. Longas filas formaram-se do lado de fora de um centro de vacinação de Viena. Alguns vinham para obter injeções de reforço, outros para as primeiras injeções.

O Dr. Thomas Szekeres, chefe da Câmara Médica Austríaca, diz que espera que a taxa de vacinação suba para 80% ou mais. “Sabemos que a vacinação é a única forma de diminuir o número de infecções”, afirma. “Sabemos disso pelo que aconteceu noutros países. Esperamos que o confinamento para austríacos não vacinados seja suficiente para diminuir o número de infecções. Mas os especialistas não têm a certeza. Talvez precisemos de medidas adicionais para atingir a meta de diminuir o número."

Muitos austríacos saudaram o aumento da taxa de vacinação, mas há também muitos preocupados que o confinamento para os não vacinados seja uma medida inconstitucional.