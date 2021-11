Teste anti-satélite russo agrava o problema dos detritos espaciais à volta do planeta

Em 2007, coube à China realizar o seu próprio sistema de mísseis contra um dos seus satélites meteorológicos em órbita. A explosão criou mais de 3.000 pedaços de destroços do tamanho de uma bola de golfe ou maiores - e mais de 100.000 pedaços muito menores.

Dos fragmentos em órbita considerados uma ameaça à ISS, cerca de um terço são provenientes deste teste chinês. E nas velocidades em que esses objetos viajam em órbita, mesmo pequenos pedaços podem ameaçar a nave com a destruição.

Os testes A-Sat enquasdram o problema mais amplo dos detritos espaciais, que tem vindo a ser agravado pelas nossas atividades contínuas no espaço.

Agora existe uma selva de destroços por cima das nossas cabeças - e esta resultou dos primeiros testes com foguetes espaciais que continuam a girar em torno da Terra décadas depois de terem sido lançados, até às manchas de tinta que descolaram de veículos espaciais antes brilhantes e que flutuaram para longe.

É o legado de 64 anos de atividade espacial. Estima-se que haja cerca de 10.000 toneladas de hardware em órbita - muitos deles ainda ativos e úteis, mas muitos já extintos e sem objetivo.

Quase 30.000 pedaços de entulho são rastreados diariamente. No entanto, esses são apenas os itens grandes e fáceis de ver. Ao todo, pode haver cerca de 300 milhões deles contando com os mais pequenos e difíceis de rastrear. Todo este material viaja a vários quilómetros por segundo - velocidade suficiente para que se tornem projéteis perigosos com o potencial de atingir uma missão espacial operacional.