Foi esta terça-feira divulgado o EF English Proficiency Index e revela que Portugal é o sétimo país do mundo onde melhor se fala inglês, com 625 pontos, pelo segundo ano consecutivo, estando a Holanda, com 663 pontos, no topo do Ranking.

Este índice é realizado desde 2011 e, até 2019, Portugal sempre esteve no grupo da "elevada proficiência", onde estão incluídos os países até ao 31º lugar do ranking. No ano passado, o país avançou para a categora seguinte, e mais alta, a "proficiência muito elevada", onde entram os países que se posicionam nos 13 primeiros lugares do ranking. Este ano o estudo analisou dois milhões de falantes não nativos de inglês, em 112 países e regiões.

A liderar a lista está a Holanda, seguida pela Áustria, pela Dinamarca, por Singapura, pela Noruega e pela Bélgica. Portugal é o seguinte.

No que toca a cidades, o Porto ocupa o sexto lugar da lista e Lisboa o oitavo.

O estudo revela ainda que os homens falam melhor inglês do que as mulheres, tendo no cômputo geral uma pontuação de 508 (proficiência moderada) contra 498 (proficiência baixa) no caso das mulheres.