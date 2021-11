GNR salva cinco cães num local sem condições de habitabilidade em Vila Nova de Famalicão

O Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) da Vila Nova de Famalicão resgatou, no sábado, cinco cães por maus-tratos naquela concelho. Foram identificados dois homens pelo crime.

Através de uma denúncia que dava conta "de uma alegada situação de maus-tratos envolvendo animais de companhia", os militares deslocaram-se ao local determinado, "onde encontraram os cinco cães, com sinais de subnutrição, no exterior de uma habitação, em local de difícil acesso e repleto de detritos e dejetos", detalha a GNR num comunicação divulgado esta terça-feira.

Após as diligências policiais, os animais foram "encaminhados para o Centro de Recolha Animal de Famalicão, para avaliação médico-veterinária", informa também a força de segurança.

Dois homens de 46 e 52 anos foram identificados e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, indica ainda a GNR.

A ação contou com a colaboração do Centro de Recolha Animal do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Note-se que a GNR, com o Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), "tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente".