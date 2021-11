Maria José Costa Dias. "Os enfermeiros devem ser os advogados dos doentes"

Maria José Costa Dias, enfermeira diretora do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), contou ao i como o “espírito de missão” ajudou a combater a pandemia e como “gostava que a senhora ministra olhasse para os enfermeiros como seus aliados” e “seus parceiros estratégicos”. Defende que é necessário uma “aposta política na profissão”.

Quais foram as maiores dificuldades para os enfermeiros no Centro Hospitalar com a chegada da pandemia?

A pandemia causou-nos vários desafios que tivemos de ultrapassar. Nunca tinha havido uma situação idêntica, embora este Centro Hospitalar seja de referência, por exemplo, para questões do ébola. Estávamos preparados e tínhamos feito inclusive treino.

Mas nunca tínhamos sido confrontamos com uma situação de pandemia. Tivemos de fazer um percurso de aprendizagem desde início até aos dias de hoje. E as diferenças são notórias. Havia o conhecimento da pandemia através da literatura, da bibliografia e, teoricamente, sabíamos como ingressar nesta questão. Na prática, não. A primeira questão que se colocou foi de estratégia: como vamos dar resposta à pandemia?

E quais foram essas estratégias?

Identificar e treinar as equipas. A primeira grande estratégia que definimos foi quais eram os serviços e hospitais que iriam dar resposta aos internamentos por covid e quais aqueles que iriam dar resposta aos outros tipos de doentes. Para além disso, tivemos também, a nível das três urgências do CHULC – obstetrícia, pediatria e adulto – definir circuitos próprios para os doentes respiratórios e para os doentes não respiratórios. Treinámos as equipas e tivemos de investir fortemente na formação para lidar com esta situação – como na utilização de equipamentos de proteção individual.

Os recursos humanos eram suficientes?

Não. Tivemos de fazer pedidos de autorizações junto da tutela para aumentar os nossos recursos humanos. Houve recrutamento e também mobilidade interna, ou seja, colocou-se em serviço outros profissionais para estas zonas especificas de covid – porque aqui a experiência anterior de trabalho é crucial, assim como a sua maturidade de resposta. Houve áreas que decresceram fortemente a sua atividade, como os blocos operatórios, e tivemos possibilidade de reforçar enfermeiros para apoiar as unidades de cuidados intensivos.

Houve, internamente, um espírito de missão, um espírito de propósito em termos dos profissionais de enfermagem e as pessoas compreenderam muito bem. Muitos perguntavam o porquê de sermos nós e não outros, a lidar com a covid, mas demos o nosso melhor. Acho que conseguimos dar uma resposta muito boa. Fizemos um planeamento, que foi fundamental para saber como aumentar a capacidade do hospital para dar resposta à pandemia.

Definiu-se indicadores que, face ao atendimento que tínhamos, obrigou à abertura de novas áreas de internamento. Os números são públicos. Acho que fomos bem-sucedidos.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.