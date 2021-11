Anne Boleyn. Uma ativista negra veste a pele de rainha de Inglaterra

A minissérie britânica Anne Boleyn (Ana Bolena) – nova aposta da HBO Portugal, que estreou na passada terça-feira – já está a suscitar polémica tanto entre os críticos cinematográficos como entre os internautas. Motivo: a escolha da protagonista, a atriz britânica Jodie Turner-Smith, negra e ativista.

A história transporta os espectadores até à corte do sanguinário Rei Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana, retratando os últimos meses da rainha consorte, decapitada por ordem do próprio marido. 485 anos depois, e em apenas três episódios, a série vai trazer de volta a década de 1530 e fazer-nos mergulhar no quotidiano e nas intrigas da corte inglesa de 1533 a 1536.

Bolena é referida muitas vezes como “uma das figuras mais pitorescas da história Britânica”, devido ao casamento turbulento com Henrique VIII, a alegada traição e pela sua singular decapitação. Além disso, a malograda rainha é vista como “uma mulher que foi contra a sociedade patriarcal com o desejo de garantir um futuro para a filha, Elizabeth”, e que teve de lidar com as consequências de não conseguir dar ao Rei um herdeiro homem. Com um elenco diversificado, a minissérie promete “trazer uma visão feminista da história ao contar os factos da perspetiva de Ana”.

Além disso, a produção pretende re-imaginar a história de vida de uma mulher “que muitos odeiam, mas pouco conhecem”. Mas os “problemas” começaram cedo: logo após o anúncio do lançamento da série, em abril, onde foi partilhada a imagem que representa a protagonista (com Turner Smith ao centro), começaram as interrogações sobre a escolha de uma mulher negra para um papel histórico da família real inglesa.

A polémica em torno da escolha de Tuner-Smith A produção conta com Jodie Turner-Smith no papel de Ana Bolena, Mark Stanley na pele de Henrique VIII, Paapa Essiedu, Barry Ward, Amanda Burton, Thalissa Teixeira e Lola Petticrew. Ou seja, a série do Channel 5 conta com três atores negros a interpretar personagens históricas brancas: Jodie Turner-Smith, Paapa Essiedu e Thalissa Teixeira – situação que tem causado um aceso debate público sobre aquela que foi uma das séries mais antecipadas do ano no Reino Unido.

E, apesar da escolha do elenco diversificado poder ser vista como uma “vitória”, foram poucos os que a celebraram, dizendo não entender “como é que uma monarca que era branca pode ser representada por uma atriz diferente dos retratos históricos”.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.