Daniela Melchior em novo filme de Hollywood. Atriz portuguesa irá contracenar ao lado de Liam Neeson

A atriz portuguesa Daniela Melchior vai fazer parte de mais um filme de Hollywood. Depois de se estrear como a vilã Ratcatcher no blockbuster ‘Esquadrão Suicida’, que estreou este ano, e de ser confirmada no filme de ação e espionagem ‘Assassin Club’, com estreia marcada para 2022, a jovem de 25 anos tem como novo projeto ‘Marlowe’, que será protagonizado por Liam Neeson.

A notícia é avançada pela publicação Deadline Hollywood, especializada em cinema. ‘Marlowe’ será realizado pelo cineasta Neil Jordan, vencedor de um Óscar na categoria ‘Melhor Argumento Original’ pelo trabalho de escrita no thriller Jogo de Lágrimas (1992).

O filme conta a história do detetive Philip Marlowe, interpretado por Liam Neeson, que foi contratado para encontrar um antigo amante de uma rica herdeira. O caso acaba por conduzi-lo ao submundo de Hollywood, arrastando-o involuntariamente para o conflito entre uma lendária atriz de Hollywood e a sua subversiva e ambiciosa filha.

Segundo escreve a Deadline, Daniela Melchior irá interpretar Lynn Peterson, irmã de Nico (François Arnaud).

Além de Melchior, Arnaud e Neeson, fazem também parte do elenco Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney.