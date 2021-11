Covid-19. Incidência de novos casos e rácio de transmissibilidade seguem tendência crescente

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 974 novos casos de covid-19 em Portugal e registadas oito mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este segunda-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.108.462 infetados desde o início da pandemia, dos quais 18.265 não resistiram. Centro registou metade das mortes e é a terceira região com maior número de casos diários.

Lisboa e Vale do Tejo é novamente a região com maior número de novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas, com 382 novos casos. Segue-se o Norte, com 266, o Centro, com 118, o Algarve, com 106 e o Alentejo, com 46, igualando assim o número de casos registados no boletim de ontem. Já nas ilhas, o Arquipélago da Madeira registou 43 novos casos e o dos Açores, 13.

Ao contrário do que aconteceu no passado boletim, divulgado no domingo, o número de óbitos nas últimas 24 horas não chegou a atingir uma dezena de pessoas. As oito mortes confirmadas ocorreram no Centro (4), em Lisboa e Vale do Tejo (2), no Algarve (1) e na Madeira (1).

O número de internados continua a subir, mas este registo demonstra um ligeiro crescimento. Há 470 pessoas internadas, mais cinco do que ontem, das quais 76 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, mais uma face ao último boletim.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta segunda-feira. Registou-se uma nova subida nos níveis que cada vez mais confirmam que Portugal está na zona vermelha da matriz de risco. A incidência nacional passou de 134,2 para 156,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ultrapassando o limiar dos 150 novos casos por 100 mil habitantes. Apenas foi registado um valor maior do que este no dia 20 de setembro, há mais de um mês. Quando considerado apenas o território continental, a incidência passou de 133,3 para 155,3. Já o Rt é diferente quando consideramos apenas Portugal continental ou todos os territórios. Agora, a nível nacional é de 1,16, enquanto que a nível continental é de 1,17.

Por outro lado, recuperaram da doença 539 pessoas, sendo agora o número total de recuperados desde o início da pandemia de 1.051.839.

Agora existem 38.358 casos de covid-19 ativos, mais 427 do que domingo, sendo que as autoridades de saúde têm sob vigilância 32.984 contactos, mais 979 do que no último balanço.

Consulte aqui o boletim da DGS