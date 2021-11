Homem procurado na Suíça detido pelo SEF no aeroporto de Lisboa

Um homem procurado pela Interpol sob um mandado de detenção, emitido pela Suíça, para o cumprimento de cinco anos de pena efetiva por fraude foi detido, esta segunda-feira, no aeroporto de Lisboa, anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com um comunicado desta autoridade, o cidadão estrangeiro vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação de medidas de coação.

O SEF também confirmou outra detenção no mesmo documento. Um homem de 24 anos foi detido no aeroporto do Porto, quando tentava viajar com um passaporte austríaco falsificado durante um controlo documental feito num voo com destino a Londres, tendo sido detido por crimes de falsificação de documento e por se encontrar na situação de permanência irregular em Portugal.

A autoridade também indicou que o homem vai estar presente hoje ao Tribunal Judicial da Maia para primeiro interrogatório e aplicação de medidas cautelares.