Mulher detida depois de ameaçar de morte polícia e companheiro

Uma mulher de 39 anos foi, este fim-de-semana, detida em Coimbra por violência doméstica contra o companheiro, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

O alerta foi dado na noite do passado sábado, quando se ouviram gritos vindos do interior da residência.

Já no local, a autoridade constatou que as portas e as janelas da residência se encontravam abertas, estando diversos bens espalhados na via pública.

A alegada agressora, ao se aperceber da presença policial, ameaçou de morte, com uma faca na mão, tanto os agentes como o companheiro, de 53 anos.

A suspeita acabou por ser detida pelas 23h50, tendo havido a necessidade "de recorrer à força física estritamente necessária para retirar a faca da mão da suspeita", acrescenta a nota.