Sismo de magnitude 2,4 sentido na ilha de São Miguel

Um sismo de magnitude 2,4 na escala de Ritcher foi, na manhã desta segunda-feira, registado na ilha de São Miguel, nos Açores, informou a Proteção Civil daquele aquipélago.

De acordo com a informação do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o fenómeno deu-se pelas 10h53 locais (11h53 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros entre oeste e noroeste das Furnas, no concelho de Povoação.

Nesta freguesia, o sismo foi sentido com intensidade máxima III, na escala de Mercalli Modificada.

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação", lê-se em comunicado.