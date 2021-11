Figueira da Foz. Estado de saúde do único sobrevivente do naufrágio "está a evoluir favoravelmente"

O estado de saúde do único sobrevivente do naufrágio na Figueira da Foz, que ao início da manhã de sábado vitimou quatro pessoas, “está a evoluir favoravelmente”.

O utente encontra-se na unidade de cuidados intermédios, mas poderá transitar para um "patamar de observação diferente, em que não necessitará de tanta vigilância", revelou fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) à agência Lusa.

Recorde-se que o homem deu entrada no Hospital Distrital da Figueira da Foz, pelas 7h, depois de ter nadado cerca de mil metros até chegar à praia do Hospital, na freguesia de São Pedro, a sul da Figueira da Foz. Acabou por ser transferido para os CHUC após um “ligeiro agravamento” do seu estado de saúde.