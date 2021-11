Inês Sousa Real, uma agricultora intensiva?

Pode ser que Inês Sousa Real se tenha dedicado à agricultura com as melhores das intenções, em relação ao ambiente, mas parece, no mínimo, duvidoso que use plásticos e ferros para proteger as suas produções.

Nunca gostei de julgamentos populares, mas há factos contra os quais não há argumentos. Inês Sousa Real, líder do Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza, sempre lutou contra a agricultura intensiva ao mesmo tempo que apostava no mesmo tipo de produção, pois estufas ou túneis não são assim tão diferentes, pois têm como objetivo último aumentar a temperatura para acelerar o processo de produção.

Mas vamos aos factos. Chegaram denúncias ao Nascer do SOL, com fotos aéreas dos terrenos, onde, supostamente, Inês Sousa Real tinha duas empresas agrícolas, que praticavam agricultura intensiva. O jornal falou com a deputada, que esclareceu que já tinha saído de uma das empresas, onde era sócia com o marido, e que da outra se estava a desfazer, salientando ainda que em ambos os casos não era praticada a famosa agricultura intensiva. Contudo, vários especialistas ouvidos pelo i, além do secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, fazem uma leitura completamente diferente. Dizem que não há grandes diferenças entre culturas de túneis e de estufas. As queixas diziam ainda que os produtos produzidos, especialmente frutos vermelhos, seriam, na sua maioria, para exportação, alimentando assim a pegada ecológica.

Pode ser que Inês Sousa Real se tenha dedicado à agricultura com as melhores das intenções, em relação ao ambiente, mas parece, no mínimo, duvidoso que use plásticos e ferros para proteger as suas produções. Nem está em causa que já se tenha desfeito da primeira empresa e que queira desfazer-se dos 25% da segunda. Uma pesquisa na internet dá para perceber que os anúncios de emprego dizem explicitamente que se procuram candidatos para trabalho em “estufas de framboesas e mirtilos de Pegões”. Inês pode alegar, uma vez mais, que esse anúncio diz respeito à empresa de que já não faz parte, mas parece que sempre assim foi e que nos anúncios nunca se falou em túneis. Resumindo, será que Inês Sousa Real adora o provérbio do “faz o que eu digo, não faças o que eu faço”?