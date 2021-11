Imobiliário. Transações de compra e venda aproximam-se ao período pré-pandémico

Setor do imobiliário foi resiliente nesta pandemia e já voltou aos valores pré-pandémicos. Tendências do último ano e meio serão para manter e preços não deverão baixar. Falta de mão-de-obra e o aumento do custo dos materiais assombram setor.