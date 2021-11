Sophia Loren. A diva italiana que precisa de ajuda

“Nunca me perdi, sempre resisti, sempre lutei. Com a minha família tive uma vida muito dura, não tive pai… E acredito que Deus me ajudou muito. Sempre fiz as coisas bem, da melhor maneira possível, como uma menina que vai à escola e que tem que fazer bem as suas tarefas. Pouco a pouco, tornei-me alguém” confessou a diva do cinema italiano, em 2015, durante uma homenagem no festival Lumière, em Lyon.

A artista, com os seus grandes olhos cor de mel, já possui uma carreira de mais de 50 anos, tendo realizado o seu último trabalho em 2020, protagonizando o filme da Netflix, Uma Vida à tua Frente, lançado em novembro do ano passado e dirigido pelo seu próprio filho, Edoardo Ponti. O filme conta a história de uma sobrevivente do Holocausto que acolhe um jovem refugiado senegalês. Uma história do presente, mas que, segundo a artista, “a permitiu viajar de diversas formas ao seu passado”. “Era uma criança durante a Segunda Guerra Mundial e este filme lembra-me as coisas que vivi em Nápoles naqueles anos”, recordou ao La Repubblica. “Sinto-o muito próximo do meu coração. E devemos assegurar que certas coisas não mais se repetirão”, acrescentou.

