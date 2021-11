Mundial 2022. Portugal vai aos play-offs depois de derrota frente à Sérvia

A seleção portuguesa não soube evitar a derrota no Estádio da Luz, após ter inaugurado o marcador frente à Sérvia, no último jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Logo aos 2 minutos, Renato Sanches colocou Portugal na frente, e tudo parecia tranquilo para o emblema nacional, a quem bastava empatar frente à Sérvia para garantir um lugar no Mundial do Qatar.

Os portugueses, no entanto, mostraram-se desconcentrados, desmotivados e a falhar sucessivas tentativas de golo na partida, culminando com o golo do empate sérvio aos 33 minutos, pelos pés de Tadic.

O facto de bastar um empate para assegurar um lugar no Mundial deixava tranquilas as mentes portuguesas, mas os erros acumulavam-se e, a poucos minutos do fim da partida, Mitrovic bateu Rui Patrício e deu à Sérvia um lugar no Mundial do Qatar, ao ficar no primeiro lugar do Grupo A, com 20 pontos.

Desta forma, Portugal concluiu a fase de qualificação no segundo lugar, com 17 pontos, o que obriga a seleção a tentar a sua sorte nos playoffs, que decorrem de 24 a 29 de março. Os dez segundos classificados juntam-se aos dois melhores vencedores da fase de grupos da Liga das Nações 2020/21 que não se tenham apurado diretamente para a fase final. As 12 equipas serão sorteadas em três caminhos. Nas meias-finais, poderá enfrentar Suécia, Suíça, Finlândia, País de Gales, Áustria e Rep. Checa e, numa eventual final, dependendo do sorteio, Polónia, Rússia, Turquia, Escócia e Macedónia do Norte.