Venezuela corre atrás do Guinness em concerto com 12 mil músicos

No sábado passado, na Venezuela, mais de 12 mil músicos reuniram-se para um concerto com o objetivo de alcançar o recorde mundial do Guinness para a "maior orquestra do mundo", devendo o resultado ser anunciado nos próximos dias.

No concerto, o Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.

O concerto que poderá garantir à Venezuela o novo recorde foi conduzido pelo maestro Andrés David Ascanio e decorreu no pátio da Academia Militar do Forte Tiuna, em Caracas, com jovens músicos de todo o país, incluindo o filho do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro Guerra, responsável pela flauta.

Para conseguir o recorde mundial do Guinness para a "maior orquestra do mundo", a Venezuela teve de cumprir várias regras, incluindo que todos os membros do coletivo fossem "músicos especializados" e liderados por um maestro "experiente".

Para além disso, era obrigatório que cada participante tocasse "durante todo o tempo", não podendo ser substituído por outros músicos. Dias antes do evento, o diretor do Sistema, Eduardo Méndez, precisou que, por cada 50 músicos, houvesse um supervisor da equipa do prémio, e que os jovens teriam uma bracelete biométrica para registar a sua presença. Um total de 260 examinadores da KPMG assistiram à 'performance'.

O recorde atual, com 8.097 músicos, foi alcançado em 2019 em São Petersburgo, na Rússia.

Segundo a consultora KPMG, mandatada pela organização do Guinness para monitorizar o cumprimento das normas, “nos próximos 10 dias, a Venezuela saberá se cumpriu os requisitos para obter o recorde”, afirmou a consultora à agência de notícias Efe.

O conjunto prestou ainda homenagem ao falecido maestro José Antonio Abreu, que fundou o "Sistema" em 1975, um programa público para tornar a educação musical acessível a milhares de crianças das classes populares. O Sistema foi repetido em mais de 70 países, entre eles Portugal, com o projeto "Orquestras Sinfónicas Juvenis – Orquestra Geração", criado em 2007 com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, “para combater o insucesso e abandono escolar através do ensino da música”.

O concerto contou com a presença de vários representantes do executivo da Venezuela, na ausência do Presidente, Nicolàs Maduro, incluindo a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez.