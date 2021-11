Número de internados com covid-19 é o mais elevado desde 22 de setembro e há quase dois meses e meio que não se registavam tantos novos casos num só dia

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 1.816 novos casos de covid-19 em Portugal e registadas oito mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 1.106.005 infetados desde o início da pandemia, dos quais 18.242 não resistiram. Sublinhe-se que desde o dia 3 de setembro que não havia tantas novas infeções diárias– nesse dia foram reportados 1.822 novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com maior número de novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas e superou mesmo os 600 casos: 669. Segue-se o Centro, com 422 novos casos, o Norte, com 394, o Algarve, com 157, e o Alentejo, com 78. No arquipélago da Madeira foram registadas 67 novas infeções e no dos Açores 29.

Dos oito óbitos registados, três ocorreram Lisboa e Vale do Tejo, três no centro e dois no Norte.

O número de internados devido à covid-19 continua a subir: há agora 424 pessoas infetadas nos hospitais portugueses, mais 13 que ontem – este é o valor mais elevado desde 22 de setembro, quando estavam internadas 426 pessoas. Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão 69 pessoas, mais quatro do que no último balanço.

Por outro lado, mais 1.107 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.050.838.

Há agora 36.925 casos ativos no país, mais 701 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 21.618 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem e comprovam que Portugal continua a escalar na zona vermelha da matriz de risco. A incidência nacional é de 134,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 133,3. Já o Rt é de 1,15 a nível nacional e continental.