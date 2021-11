Pai de Meghan Markle arrasa príncipe Harry

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, voltou a falar publicamente sobre os duques de Sussex, desta vez para criticar o genro, o príncipe Harry.

Numa entrevista ao canal britânico GB News, Thomas afirmou que tudo “o que sai da boca” de Harry “é sempre qualquer coisa de estúpido” e acusou o príncipe de ser ignorante. Estas declarações surgiram quando se falava no facto de Harry ter considerado que a palavra ‘Megxit’, usada pela imprensa para descrever a saída do casal da realeza em 2020, é “misógina”.

“Refiro-me à ignorância do Harry. Não sei o que lhe aconteceu, talvez tenha batido com a cabeça quando era bebé ou qualquer coisa do género”, atirou. “No fundo tudo o que sai da boca dele é sempre qualquer coisa de estúpido”, acrescentou ainda.

Thomas Markle disse ainda que ficou “desiludido” com o casal por, antes de se casar, ter recusado sempre os seus vários convites para visitarem o México.

“Estou muito desapontado com o Harry, querer casar com a minha filha e não ter o bom senso de vir pedir-me a mão dela em casamento”, rematou.