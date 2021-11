Naufrágio ao largo da Figueira da Foz faz quatro mortos e um ferido. Santana Lopes já lamentou "balanço trágico"

Uma embarcação de pesca desportiva naufragou, na manhã deste sábado, na praia do Hospital, na freguesia de S. Pedro, na Figueira da Foz, resultando na morte de quatro dos cinco tripulantes. O único sobrevivente está gravemente ferido.

Segundo revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado, o alerta foi recebido por volta das 07h00, “através de um dos tripulantes que conseguiu chegar a terra pelos seus próprios meios”. Foram ativados para o local “elementos da Estação Salva-vidas e do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, elementos dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e do INEM”.

Após serem iniciadas buscas, foram localizados quatro tripulantes “na zona de rebentação da praia do Hospital e recuperadas de seguida para o areal, onde foram iniciadas as manobras de reanimação por parte do INEM”.

As vítimas foram transportadas em estado crítico para o Hospital da Figueira da Foz, mas, segundo fonte hospitalar, quatro pessoas acabaram por morrer. O único tripulante que resistiu está em vigilância com insuficiência respiratória.

Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, já lamentou o sucedido.

“O balanço é trágico, são quatro vidas que se perderam e uma pessoa num estado considerado grave a receber assistência no hospital”, disse o autarca, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

Santana Lopes indicou ainda que a embarcação naufragada é de pesca desportiva e “terá sido apanhada numa vaga”, durante “uma situação com muito nevoeiro”.

De acordo com a AMN, as causas do acidente estão ainda por apurar.