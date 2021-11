TAP com receitas "acima do que estava previsto no plano de reestruturação"

Apesar da boa notícia, o processo de negociação com a União Europeia que se arrasta há quase um ano é "complexo e demorado", disse o ministro das Infraestruturas e Habitação.