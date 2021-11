Quem não quiser tomar vacinas da covid-19 e da gripe em simultâneo já não tem esperar 14 dias

Aqueles que não queiram tomar as vacinas contra covid-19 e gripe no mesmo dia já não têm de esperar cerca de duas semanas entre as duas inoculações.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) atualizou esta sexta-feira a norma que diz respeito à vacinação contra a gripe na época 2021/2022 e indica que “o utente pode optar por uma administração em dias diferentes (com qualquer intervalo)”.

Sublinhe-se que a vacina contra a gripe está a ser administrada em simultâneo com a dose de reforço contra a covid-19 em locais anatómicos diferentes, contudo, aqueles que não queiram tomar as duas vacinas no mesmo dia podem optar por uma administração em dias distintos. Até então, tinham de esperar pelo menos 14 dias de intervalo entre as duas inoculações - algo que agora deixa de ser obrigatório.

De realçar que, esta sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde revelou que Portugal já administrou um milhão de doses da vacina contra a gripe e 450 mil de reforço contra a covid-19.